Официално! Ето го новото попълнение на Левски
"ПФК Левски приветства с добре дошъл на "Герена" Акрам Бурас
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"ПФК Левски приветства с добре дошъл на "Герена" Акрам Бурас
Жоан Гарсия игра на много високо ниво през сезон 2024/25 в Ла Лига
От него се очаква да бъде трансмисия между частния бизнес и държавата
От днес всеки ден между 13:30 и 14:30 часа посетителите ще могат да се любуват на тях
Въпросът около бъдещето на Мигел Бедоя в "Левски" продължава да виси, призна треньорът на Стойчо Стоев преди двубоя с "Черно море" днес. "Приятелката...
ЦСКА привлече първо ново попълнение през зимния трансферен прозорец. Става дума за Николай Дичев от "Банско". Бранителят е набор 92', висок е 185 сан...
В "Лудогорец" продължават да подсилват всеки аспект от отбора си. Този път шампионите привлякоха португалския физиотерапевт Марко Алвес. Сънародникът...
Румънският национал Андрей Препелица е поредното ново попълнение в "Лудогорец", обяви "dolce-sport.ro". 29-годишният халф e подписал договор за 2+1 г...
"Славия" продаде Курдов в Казахстан за 1 млн. евро
София. В "Левски" могат да бъдат спокойни, че Антон Огнянов няма да се покрие отново. "Сините" заковаха аса на "Любимец" с договор за 2,5 години. Ръко...
Ловеч. Есенният първенец "Литекс" стартира вчера подготовка само с едно от новите попълнения - Иван Горанов от "Берое". Колумбийците Данило Асприля и...
Халфът ще взима максималната заплата при "червените" 15 хил. лв.