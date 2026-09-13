Всичко за Попълнение

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ЦСКА с първи зимен трансфер

ЦСКА с първи зимен трансфер

ЦСКА привлече първо ново попълнение през зимния трансферен прозорец. Става дума за Николай Дичев от "Банско". Бранителят е набор 92', висок е 185 сан...

15 януари | 10:08
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Нов португалец в "Лудогорец"

Нов португалец в "Лудогорец"

В "Лудогорец" продължават да подсилват всеки аспект от отбора си. Този път шампионите привлякоха португалския физиотерапевт Марко Алвес. Сънародникът...

02 юли | 18:00
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