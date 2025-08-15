Сагата продължава! Левски се доближава до трансферна цел

Трансферната сага между Левски, МК Алжер и халфа Акрам Бурас продължава. До вторник се считаше, че сините със сигурност ще привлекат 23-годинишния национал на Алжир, като за целта ще активират откупната клауза в договора с настоящия му клуб.

А според нея МК Алжер ще получи 400 хиляди евро, както и 25% от бъдеща продажба на полузащитника. В сряда обаче се появиха информации, че играчът най-накрая е склонил да удължи контракта със сегашния си клуб, естествено, при по-добри финансови условия. Това е станало, след като шефовете са убеждавали халфа в продължение на няколко месеца. Настоящото споразумение между двете страни изтича през лятото на 2027-а.

Вчера обаче местните медии гръмнаха, че МК Алжер не е никак близо до преподписване. А Бурас най-вероятно до дни официално ще стане играч на Левски. Причината е, че алжирският клуб не може да извади заплатата, която полузащитникът би получавал на „Герена“. И дори не е близо до предложението, което са му отправили сините.

„Значителна финансова разлика, оценена на близо 10 милиона динара (б.а. – близо 13 хиляди лева), обаче продължава да възпрепятства всяко споразумение. Този разрив натежава сериозно върху отношенията между двете страни, които се борят да намерят компромис. За Бурас желанието е ясно: да се възползва от възможността да направи крачка напред, като заиграе в Европа и по-специално в Левски София. Този клуб му предлага амбициозен спортен проект и перспектива за континентални състезания. Алжирският национал вярва, че е време да поеме ново предизвикателство“, пише fr.aljazayr.com, предава gol.bg.

Развитие по евентуален трансфер се очаква през следващата седмица.

