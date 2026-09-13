Най-после. Туристите удрят кьоравото по плажовете на юг по Черноморието
След слабия сезон концесионерите намаляват цените, а Бургас се готви да посреща гости още от началото на май догодина
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След слабия сезон концесионерите намаляват цените, а Бургас се готви да посреща гости още от началото на май догодина
Такива ще са условията на реванша тази вечер от 18,00 часа
Необичайната кампания насочва софиянци към сянка и освежаваща почивка
Общинската управа обособи временен пункт в центъра на града, където минувачите могат да получат безплатна минерална вода
България несправедливо е сочена като най-сивата и най-корумпираната
За случая е сезирано Министерството на туризма
Екшън в Поморие
Сравнение на цените със сегашните
Няма промяна в цената на сянката от миналата година, твърдят концесионери
Концесионерите уверяват, че поскъпването на сянката няма да е повече от 15%
След пандемията отново ще трябва да се плаща сериозно
Луда битка за туристи
Битката стигна пика: Заключват седалките с катинар
Очаква се децата до 12 г. да влизат без писиар тестове у нас
Той няма как да достигне баща си
Необичайното таксуване е за паркинг под дървета
През септември Министерството на туризма ще обяви новите процедури за концесии на плажове. За 10 плажа е стартирана предварителната подготовка за конц...
В страна, която се слави с най-популярния синоним Абсурдистан, продуктивността на шантави глупости от всякакви характер е особено висока. А когато ста...
„Горната граница за чадър и шезлонг е 57 лева. Абсурдно е, защото това е повече от една нощувка. Желанието на министерството на туризма е да не се пла...
Сянката на плажа ще бъде безплатна и няма да се плаща за чадър и шезлонг. Това каза пред бТВ Николина Ангелкова, министър на туризма относно новата ко...