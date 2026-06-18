Четири мача разпалват днес битката за елиминациите на Мондиал 2026

Мондиал 2026 навлиза в решителната част от груповата фаза с първите четири мача от втория кръг днес, 18 юни. На терена излизат отборите от групите „А“ и „В“, като програмата започва в 19:00 часа българско време и завършва в 04:00 часа след полунощ.

Чехия и ЮАР са притиснати до стената след стартовите си загуби, а Мексико и Южна Корея могат да направят решителна крачка към елиминациите. Според официалните сценарии на ФИФА още тази нощ може да стане ясен поне един участник в 1/16-финалите.

Чехия и ЮАР играят за оцеляване

Програмата започва в 19:00 часа в Атланта с първия двубой между Чехия и ЮАР от 29 години. Двата тима нямат спечелена точка и поражение ще ги остави с минимални шансове преди последните срещи в групата.

Чехите поведоха срещу Южна Корея, но допуснаха обрат за 1:2. ЮАР отстъпи с 0:2 срещу домакина Мексико и ще бъде без наказаните Спефело Ситоле и Темба Зване, които получиха червени картони в откриващия мач. Селекционерът на Чехия Мирослав Кубек очаква африканският тим да промени тактиката си и да бъде значително по-агресивен.

Единствената предишна среща между двата отбора завършва 2:2 през 1997 г. Сега равенството няма да бъде достатъчно и за двата състава, защото в последния кръг Чехия среща Мексико, а ЮАР се изправя срещу Южна Корея.

Швейцария търси поправка срещу Босна

От 22:00 часа в Лос Анджелис Швейцария и Босна и Херцеговина излизат във втория изцяло европейски двубой на първенството. Всички отбори в група „В“ започнаха с равенства 1:1 и имат напълно еднакви показатели, което превръща всяка точка и всеки гол в потенциално решаващи.

Босненците устояха на домакина Канада и показаха здрава организация в защита. Швейцария обаче изпусна очаквана победа срещу Катар, след като допусна изравняване в добавеното време. Селекционерът Мурат Якин поиска по-голяма ефективност и по-разумна игра при преднина, след като тимът му не успя да превърне превъзходството си в три точки.

Босна спечели с 2:0 единствената среща между двата отбора - контролен мач в Цюрих през 2016 г. Нов успех ще постави тима в изключително силна позиция преди последния му двубой срещу Катар.

Канада преследва първа победа на Мондиал

В 01:00 часа след полунощ един от домакините - Канада, приема Катар във Ванкувър. И двата отбора спечелиха първите точки в световната си история при равенствата срещу Босна и Швейцария, но сега се нуждаят от победа, за да поемат контрол върху групата.

Канадците показаха атакуващ футбол в първия си двубой, но не успяха да преодолеят добре подредената босненска защита. Селекционерът Джеси Марш настоя тимът му да започне по-агресивно срещу Катар, а Алфонсо Дейвис е възстановен и е на разположение за срещата.

Катар ще опита да повтори дисциплинираната игра, която му донесе равенството срещу Швейцария. Азиатският тим вече надмина представянето си от домашното първенство през 2022 г., когато приключи с три загуби, но селекционерът Хулен Лопетеги предупреди, че отборът му не трябва да се задоволява с постигнатото.

Мексико и Южна Корея атакуват елиминациите

Кулминацията идва в 04:00 часа в Гуадалахара, където Мексико и Южна Корея ще определят лидера в група „А“. Двата отбора заслужено спечелиха първите си срещи и нов успех може да им осигури първото място и участие в елиминациите още преди последния кръг.

Мексико ще се класира като победител в групата, ако надвие корейците, а Чехия не победи ЮАР. Южна Корея ще постигне същото, ако спечели срещу домакините, а южноафриканците не победят Чехия, показват официалните сметки на ФИФА.

Селекционерът на Мексико Хавиер Агире предупреди играчите си, че вече няма място за нервността от откриващия мач. Той посочи бързите контраатаки на Южна Корея като основната заплаха, след като азиатският тим обърна Чехия с 2:1.

Новият формат оставя повече врати отворени

Мондиал 2026 е първият с 48 участници и 12 групи от по четири отбора. Към 1/16-финалите продължават победителите, завършилите на второ място и осемте най-добри трети състава, което увеличава значението на головата разлика и на всяка спечелена точка. Турнирът включва 104 мача в 16 града в Канада, Мексико и Съединените щати.

Вторият кръг обаче вече не позволява предпазливо изчакване. Чехия и ЮАР са изправени пред директна битка за оцеляване, докато лидерите в група „А“ могат да прехвърлят целия натиск върху преследвачите. В напълно изравнената група „В“ една късна грешка е способна да промени целия път към елиминациите.

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