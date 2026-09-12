Късен гол повали Нотингам Форест в Лига Европа
Мидтиланд спечели с 1:0 в Англия, Ференцварош взе преднина срещу Брага
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Мидтиланд спечели с 1:0 в Англия, Ференцварош взе преднина срещу Брага
Божидар Краев излиза титуляр за датчаните
Пропускът ще се продава само онлайн и върви с програма за мача
Мачът ще е трети в евротурнирите за младия рефер
Божидар Краев игра титуляр за Мидтиланд
Националът ще играе под наем в Жил Висенте
В последния ден на трансферния пазар "Фулъм" прати Николай Бодуров под наем до края на сезона в датския шампион "Мидтиланд". Бодуров от началото на с...