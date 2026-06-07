Росен Христов влиза в ДКК с обещание за ревизия и удар по корупцията

Бившият енергиен министър Росен Христов се завръща в публичния сектор със заявка за цялостен преглед, ревизия и преструктуриране на Държавната консолидационна компания (ДКК). По предложение на вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев той ще стане член на Съвета на директорите на ДКК.

Христов обяви в интервю за Нова телевизия, че влиза в дружеството не заради възнаграждението, а защото смята, че може да допринесе за подобряване на управлението, ефективността и печалбата му. Той постави сред основните си задачи и проверка за потенциални корупционни практики.

„Преди няколко седмици започнах разговори с вицепремиера Александър Пулев и с членовете на Съвета на директорите на ДКК за подобряване на състоянието на дружеството, преструктурирането му и намирането на нови възможности за повишаване на неговата ефективност и печалба“, заяви Христов.

По думите му първата стъпка ще бъде цялостен преглед на състоянието на ДКК. След това той възнамерява да се работи по стратегия и бизнес план, които да подобрят пазарните позиции на дружеството. Христов подчерта, че подходът му ще бъде експертен и насочен към реални управленски промени, а не към политическо присъствие.

Бившият министър отхвърли твърденията, че се връща в публичния сектор заради заплата. „Лъжливо беше тиражирано от политически лидери, че се връщам в публичния сектор заради добрата заплата. Това не е вярно. Както стана ясно от думите на вицепремиера Пулев, възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на ДКК е от порядъка на 1700 евро. Освен това позицията ми не е на пълен работен ден“, каза той.

Христов заяви, че една от важните му задачи ще бъде да се установи дали в ДКК има потенциални корупционни практики. Според него само проверка не е достатъчна - трябва да бъдат изработени процедури, които да не позволяват подобни действия в бъдеще.

„Работил съм по подобряването на бизнес плановете на големи компании на три континента. Там няма корупция, защото процедурите са такива, че не позволяват на хората да извършват подобни практики“, заяви Христов.

Той уточни, че функциите му в ДКК няма да бъдат изпълнителни. Като член на Съвета на директорите Христов ще осъществява надзор върху работата на дружеството и ще дава насоки и експертиза там, където е необходимо.

Бившият министър, известен и с подписания договор с турската газова компания „Боташ“, настоя, че не гледа на назначението като на политически ход. „Политиката не е сфера, от която се интересувам и в която смятам да се развивам. Не участвах нито в изборите, нито в съставянето на новия кабинет. Работя от 30 години и за това време имам едва 10 месеца стаж на държавна позиция. Трудя се като експерт в областите, които познавам. Това са икономиката и енергетиката“, отбеляза Христов.

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