Стана ясно бъдещето на ас на Левски

Клубовете, проявяващи интерес към защитника на Левски Кристиан Макун, ще трябва да чакат до септември. Поне така твърдят от Венецуела.

Бранителят, който все още си почива, нямал никакво намерение да си тръгва от „Герена“, докато „сините“ се подвизават в Европа. Той щял да гледа офертите на отборите, които напират за него, едва след като Левски се прости с Шампионската лига, пише „Мач Телеиграф“.

Както е известно, битката с Борац стартира на 7 юни от 21:30 часа българско време.

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