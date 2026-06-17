Напрежение в Левски. Сагата Майкон се заплита

Сагата около бъдещето на Майкон в Левски продължава.

Преговорите за нов договор не вървят гладко, а около играча непрекъснато се появяват информации за засилен интерес от водещи клубове в Бразилия. До този момент обаче нито един от споменаваните кандидати не е отправил официално запитване към Левски относно условията за евентуален трансфер.

Ръководството на „сините“ е готово на нова среща с представителите на Майкон, като този път позицията на клуба ще бъде категорична – на „Герена“ искат в най-кратки срокове да видят реална и конкретна оферта за левия защитник.

В клуба вече работят по вариант за заместник на Майкон, но не желаят да чакат безкрайно развитие по случая. Именно затова „сините“ искат да разберат дали действително има сериозни кандидати за подписа на футболиста, или шумът около него се създава основно от неговото обкръжение.

Любопитен детайл е, че агенцията, която защитава интересите на Майкон, не представлява други футболисти, пише Мач Телеграф. Това прави левия бек най-ценния актив в портфолиото ѝ и обяснява защо около името му постоянно се генерират трансферни спекулации.

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