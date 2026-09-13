Световни звезди, български надежди и много емоции само след дни в Панагюрище!
По традиция на най-перспективните млади български тенисисти ще бъдат връчени почетни плакети, както и парични премии, които да им помогнат за подготов...
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По традиция на най-перспективните млади български тенисисти ще бъдат връчени почетни плакети, както и парични премии, които да им помогнат за подготов...
Решението не отменя визовите ограничения, националните закони и действащите санкции
Участниците показаха забележителни умения и спортен дух в поредния вълнуващ етап от Ученическите игри
С реализираните през 2025 година дейности Община Казанлък ясно заяви своята дългосрочна и отговорна визия за развитие на спорта
Впечатляваща игра демонстрира младата надежда на панагюрския тенис на маса Георги Ефтимов
Най-перспективните родни таланти ще получат приза „Лъчезар Цоцорков“
Новите дати ще бъдат обявени допълнително
Атрактивната надпревара по тенис на маса ще се проведе от 1 до 6 септември
Посланикът на Китай гледа на живо срещите в Панагюрище
Българската двойка загуби с 0:3 на четвъртфинала от бившите №1 в света
Турнирът се проведе в обновената зала в курорта
80 тенисисти от 5 държави участват в Международния турнир по тенис на маса за наградите на Ротари клуб в Момчилград
Участват 32-ма състезатели във възрастовата група до 12 години
Петото издание на турнира в Панагюрище ще събере 310 състезатели по тенис на маса от световния елит
Този уикенд е последният шанс да се види оригиналното съкровище Панагюрище е най-модерната туристическа дестинация тази седмица. В събота звездните м...
145 състезатели от 24 държави са подали своите заявки за участие в международния турнир по тенис на маса 2016 ITTF World Tour ASAREL Bulgaria Open, ко...
За втора поредна година Откритото първенство на България по тенис на маса ще привлече световния елит в този спорт в Панагюрище 145 състезатели от 24...
Пореден успех за параолимпиеца ни Денислав Коджабашев. Състезателят ни спечели златен медал днес на открития шампионат на Румъния по тенис на маса, ко...
Българският елит в тениса на маса се събира във ваканционно селище Албена от 4 до 7 май. В спортната зала до хотел „Добруджа" ще се състоят срещите о...
Зала "Диана" ще приеме тази неделя навръх Цветница първото издание на новоучредения турнир по тенис на маса „Открит шампионат на София". Сред официал...