Ученически игри по тенис на маса: Талант и отлична игра на спортната сцена в Стара Загора

В Стара Загора на 14 януари 2026 г. (сряда) се състоя Общинският кръг по тенис на маса от програмата на Ученическите игри 2025/2026 г. Срещите се проведоха в Универсален магазин, ет.3.

Отлична игра, упоритост и силен отборен дух показаха учениците в състезанията по тенис на маса.

Във възрастова група V-VII клас момчета взеха участие 7 отбора.

Крайно класиране:

I място ППМГ „Гео Милев“;

II място II ОУ „П.Р.Славейков“;

III място V ОУ „Митьо Станев“.

Във възрастова група VIII-X клас юноши се състезаваха 9 отбора.

Крайно класиране:

I място ПГМТТ „Н.Й.Вапцаров“;

II място ПГЕ „Джон Атанасов“ ;

III място СУ „Максим Горки“.

Във възрастова група VIII-X клас девойки взеха участие 2 отбора.

I място ПГОХ „Райна Княгиня“;

II място НПГВМ „Иван Павлов“.

Във възрастова група XI-XII клас юноши взеха участие 6 отбора.

Крайно класиране:

I място ПГКНМА „Проф. Минко Балкански“;

II място ГПЧЕ „Ромен Ролан“;

III място ПГЕ „Джон Атанасов“.



Във възрастова група XI-XII клас девойки взеха участие 3 отбора

Крайно класиране:

I място НПГВМ „Иван Павлов“;

II място ПГЕ „Джон Атанасов“;

III място ПГОХ „Райна Княгиня“.

Всички отбори, класирали се на първо място, продължават участието си в Областния етап на Ученическите игри 2026.

Учениците бяха наградени с купи и медали от Таня Косева – главен експерт в отдел „Спортни дейности“ в Община Стара Загора.

На 19 януари (понеделник) 2026 г. стартират Ученическите игри по волейбол в спортна зала „Иван Вазов“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com