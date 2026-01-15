Ученически игри по тенис на маса: Талант и отлична игра на спортната сцена в Стара Загора

В Стара Загора на 14 януари 2026 г. (сряда) се състоя Общинският кръг по тенис на маса от програмата на Ученическите игри 2025/2026 г. Срещите се проведоха в Универсален магазин, ет.3.
Отлична игра, упоритост и силен отборен дух показаха учениците в състезанията по тенис на маса.
Във възрастова група V-VII клас момчета взеха участие 7 отбора.
Крайно класиране:
I място ППМГ „Гео Милев“;
II място II ОУ „П.Р.Славейков“;
III място V ОУ „Митьо Станев“.
Във възрастова група VIII-X клас юноши се състезаваха 9 отбора.
Крайно класиране:
I място ПГМТТ „Н.Й.Вапцаров“;
II място ПГЕ „Джон Атанасов“ ;
III място СУ „Максим Горки“.
Във възрастова група VIII-X клас девойки взеха участие 2 отбора.
I място ПГОХ „Райна Княгиня“;
II място НПГВМ „Иван Павлов“.
Във възрастова група XI-XII клас юноши взеха участие 6 отбора.
Крайно класиране:
I място ПГКНМА „Проф. Минко Балкански“;
II място ГПЧЕ „Ромен Ролан“;
III място ПГЕ „Джон Атанасов“.
Във възрастова група XI-XII клас девойки взеха участие 3 отбора
Крайно класиране:
I място НПГВМ „Иван Павлов“;
II място ПГЕ „Джон Атанасов“;
III място ПГОХ „Райна Княгиня“.
Всички отбори, класирали се на първо място, продължават участието си в Областния етап на Ученическите игри 2026.
Учениците бяха наградени с купи и медали от Таня Косева – главен експерт в отдел „Спортни дейности“ в Община Стара Загора.
На 19 януари (понеделник) 2026 г. стартират Ученическите игри по волейбол в спортна зала „Иван Вазов“.
