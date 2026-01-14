Община Казанлък утвърди спорта като един от водещите си приоритети през 2025г.

Община Казанлък утвърди спорта като един от водещите си приоритети през 2025 година, реализирайки последователна и целенасочена политика за развитие на спортната дейност на територията си. Чрез значителни инвестиции и дългосрочно планиране, местната администрация създаде устойчиви условия за модерна спортна инфраструктура, качествен тренировъчен процес и активен спортен живот.



През отчетния период бяха реализирани ключови инвестиции в спортната база, сред които цялостният ремонт и модернизация на спортна зала “Севтополис“. Дейностите включиха обновяване на вътрешните пространства, боядисване, подмяна на осветителната система, основен ремонт на съблекалните и монтаж на нови санитарни съоръжения. С това значително бяха подобрени условията за спортисти, треньори и посетители, като се гарантира по-високо ниво на безопасност и комфорт.



Паралелно с това бе извършено

обновяване на прилежащата спортна инфраструктура, включително подмяна на дограмата на сградата на тренировъчното игрище с цел повишаване на енергийната ефективност и експлоатационния живот на съоръжението. Особено значима е инвестицията в изграждането на две подземни автоматизирани поливни системи, които осигуряват устойчиво поддържане на тревните настилки и дългосрочно качество на спортните терени. Извършена бе и цялостна регенерация на официалния и тренировъчния терен на стадион “Севтополис“, което създаде отлични условия за провеждане на тренировки и състезания на високо професионално ниво.



През 2025 година Община Казанлък осигури финансова подкрепа за спортните клубове в размер на 210 000 лева, гарантирайки устойчивостта на тренировъчния и състезателния процес. Наред с това бе оказана финансова и организационна подкрепа за множество спортни събития с местно, национално и международно значение. Сред тях са волейболният турнир “Дами на розата“, турнирът по лека атлетика “Купа Роза“, маратон “Розова долина“, национално състезание по триатлон, състезание по планинско колоездене и маратон “Спици и бодли“, ДЛОШ на шосе, колокритериум “Долината на тракийските владетели“, както и домакинството на етап от международната колоездачна обиколка на България. Подкрепа бе оказана и за редица други спортни инициативи, включително ретро рали “Розова долина“, състезания по спортно катерене и спортни танци, футболен турнир “Купата на царете“, турнир по стрелба “Севтополис“, маратон “Тракийски царе“ и други.



Община Казанлък подкрепи и индивидуални спортни постижения, като осигури финансиране за участието на състезателя Ради Милев в EMU 6 Day World Trophy в Унгария, както и средства за подготвителен лагер на клуб по художествена гимнастика “Розова долина“.

Сериозен акцент през годината бе поставен върху спорта сред подрастващите. Община Казанлък организира и финансира ученически игри по футбол, баскетбол, волейбол, шахмат, лека атлетика и тенис на маса, като по този начин насърчи активния и здравословен начин на живот сред децата и младежите.

Кметът на Община Казанлък Галина Стоянова последователно води политика на активен диалог със спортната общност, като приоритизира инвестирането в модерна спортна инфраструктура, изграждане и обновяване на физкултурни салони и създаване на реални условия за масов и състезателен спорт в общината.



С реализираните през 2025 година дейности Община Казанлък ясно заяви своята дългосрочна и отговорна визия за развитие на спорта.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com