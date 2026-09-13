Пореден тежък удар по световноизвестно българско състезание
Надпреварата оцеля 50 последователни години, но след 2019 г. прекъсванията се превърнаха в тревожна тенденция
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Надпреварата оцеля 50 последователни години, но след 2019 г. прекъсванията се превърнаха в тревожна тенденция
Митко Илиев триумфира след 7 години пауза
Пилотите на Hyundai Racing Trophy (HRT) финишираха на 46-то издание на рали „България". Двата екипажа стартираха във втория ден на престижното състеза...
Шампионите на Турция Мурат Бостанджъ и Онур Ватансевер (Ford Fiesta R5) спечелиха 46-то издание на рали „България", кръг с коефициент 4 за Европейския...
След първите девет етапа на рали „България" начело в класирането на състезанието са шампионите на Турция Мурат Бостанджъ/Онур Ватансевер с Ford Fiesta...
Пилотите на едномарковия шампионат Hyundai Racing Trophy стартираха с много добро състезателно темпо и голямо желание за състезание. И двата екипажа и...
Шампионите на Турция Мурат Бостанджъ и Онур Ватансевер (Ford Fiesta R5) поведоха в 46-то издание на рали „България", кръг с коефициент 4 от Европейски...
Шампионите на Турция за миналата година Мурат Бостанджъ/Онур Ватансевер (Ford Fiesta R5) постигнаха най-добро време в шейкдауна на 46-ото издание на р...
Временни ограничения на движението ще бъдат въведени по време на 46-ото издание на Рали България 2015, кръг от европейския шампионат на ФИА. Те ще бъд...
46-ото издание на рали „България" ще се проведе на датите, на които състезанието е заявено във ФИА и БФАС, заяви председателят на клуба, организиращ с...
Самоков. От 18 до 20 юли Самоков ще е домакин на най-престижното състезание в автомобилния спорт у нас рали "България". Тази година провеждането на съ...