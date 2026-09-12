Пореден тежък удар по световноизвестно българско състезание
Надпреварата оцеля 50 последователни години, но след 2019 г. прекъсванията се превърнаха в тревожна тенденция
Следете всички новини, анализи и коментари за Екипажи. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Надпреварата оцеля 50 последователни години, но след 2019 г. прекъсванията се превърнаха в тревожна тенденция
Пет екипажа стартираха днес в I кръг на втория сезон на едномарковия шампионат Hуundai Racing Trophy на рали „Сибиу", Румъния. Това са шампионът от пъ...
Екипът на едномарковия шампионат Hyundai Racing Trophy проведе пресконференция след края на третия кръг на шампионата, част от рали „Сливен". Състезан...