Нов скандал: УЕФА платила шестцифрена сума на любовница на Инфантино
Разследване на „Дейли Телеграф“ показва, че плащането е направено по време на мандата му като генерален секретар на УЕФА, но той отрича
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Разследване на „Дейли Телеграф“ показва, че плащането е направено по време на мандата му като генерален секретар на УЕФА, но той отрича
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