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Петев иска купа за ЧРД

Петев иска купа за ЧРД

Стара Загора. Искам Суперкупата, това ще бъде най-хубавият подарък за рождения ми ден, обяви треньорът на "Лудогорец" Ивайло Петев. Той навърши 38 год...

09 юли | 22:10
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