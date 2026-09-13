Сираков отсече: Войната тепърва започва
Босът на Левски коментира загубения мач от Лудогорец за Суперкупата
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Босът на Левски коментира загубения мач от Лудогорец за Суперкупата
Над 14 хиляди души гледаха мача
Трофеят беше решен с пет гола през втората част
Най-драматичен се оказа четвъртият гейм
Бургас. "70 % от това, което можем го видях". Това заяви наставникът на "Лудогорец" Георги Дерменджиев след като снощи разградчани спечелиха Суперкупа...
София. Берое спечели Суперкупата на България, след като победи шампиона Лудогорец. Двата тима завършиха 1:1 в редовното време, а при дузпите единствен...
Стара Загора. Искам Суперкупата, това ще бъде най-хубавият подарък за рождения ми ден, обяви треньорът на "Лудогорец" Ивайло Петев. Той навърши 38 год...
Стара Загора. Мачът за Суперкупата е за абсолютен престиж, поне за нашия отбор. Да победим шампиона в един двубой е нещо много голямо за мен. Това зая...
София. Съдийската комисия към Българския футболен съюз назначи Георги Йорданов за главен съдия на мача за Суперкупата на България между шампиона Лудог...
София. Мачът за Суперкупата ще бъде в София на стадион "Васил Левски" на 10-ти юли от 20,30 часа, обявиха официално от Професионалната футболна лига....