Голяма драма с шефа на парк "Рила"

Директорът на Национален парк "Рила" Красимир Андонов е катастрофирал, след като е седнал зад волана след употреба на голямо количество алкохол и марихуана, съобщи Нова телевизия.

Инцидентът е станал вчера около 18:30 часа в кочериновското село Боровец.

Автомобилът, управляван от Андонов, е напуснал пътното платно и се е ударил в сграда на гробищния парк.

На място е пристигнал екип на полицията. При проверка на шефа на парк "Рила" за алкохол и наркотици, дрегерът е отчел 2,31 промила в издишания въздух. Тестът за дрога пък е показал положителен резултат за марихуана.

Красимир Андонов е оспорил резултатът от теста за наркотици.

Той е закаран в Благоевград за преглед. В момента не е задържан по медицински причини, съобщиха от прокуратурата.

Промените в Наказателния кодекс за отнемането на МПС от употребили алкохол и наркотици водачи бяха приети и влязоха в сила на 8 август 2023 г. Според тях, освен "лишаване от свобода" и глоба от 200 до 1000 лева, шофьор, задържан зад волана с концентрация на алкохол в кръвта, по-висока от 1,2 промила или след употреба на наркотици, се наказва с отнемане на автомобила му в полза на държавата. Ако шофьорът не е собственик на автомобила, който управлява, той ще трябва да плати на държавата сума, равна на стойността на превозното средство.

