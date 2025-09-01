1 септември! Измамата, която запали най-ужасната война

Когато на 1 септември 1939 г. в ранните часове на деня Германия напада Полша, светът още не си дава сметка, че започва най-кръвопролитната война в историята на човечеството – Втората световна

Събитията често се представят схематично: Вермахтът нахлува в Полша, Великобритания и Франция обявяват война на Германия, а Европа потъва в шест години разрушение. Но зад тази официална рамка стоят редица малко познати факти, които хвърлят нова светлина върху първите дни на глобалния конфликт.

Малцина знаят, че поводът за най-ужасната война е една измата – конспирация, която често остава в сянката на събитията.

„Глайвицкият инцидент“

Още преди обявената офанзива на 1 септември, немски диверсионни групи, облечени в полски униформи, извършват провокации срещу германски обекти – най-известната от тях е т.нар. „Глайвицки инцидент“, при който се инсценира нападение срещу германска радиостанция. Целта: да се създаде пропагандно основание за „отбранителна“ война срещу Полша. Хитлер обявява, че Германия отвръща на агресия, а не че я започва.

Най-зловещата провокация

Глайвицкият инцидент е една от най-известните провокации в историята и играе ключова роля в оправданието на нацистка Германия за началото на Втората световна война. Това е фалшифициран акт на "полска агресия", организиран от германските служби на 31 август 1939 г. – точно един ден преди германската инвазия в Полша.

Какво се случва?

Вечерта на 31 август 1939 г. група мъже от SS, преоблечени в полски униформи, нападат немската радиостанция в град Глайвиц (днес Гливице, в Южна Полша). Те взимат контрол над радиостанцията и излъчват кратко съобщение на полски език:

„Време е за война между Полша и Германия. Да живее Полша!“

Съдбата на Францисек Хониок

След фалшивото радиоизлъчване, на мястото е оставено тялото на човек, облечен в полска униформа, за да изглежда като убит нападател. Той е бил Францисек Хониок, етнически поляк, живял в Германия и арестуван по-рано от Гестапо. Убит е с инжекция и куршум в главата, а тялото му е „подготвено“ да изглежда като доказателство.

Целта на „инцидента“ е била създаване на претекст за война – тоест, да изглежда, че Полша е нападнала Германия, за да оправдае „отбранителната“ реакция на Вермахта. Това е част от по-голяма операция, наречена „Операция Химлер“, в която са планирани няколко такива провокации по германско-полската граница.

Организатори

Операцията е координирана от Райнхард Хайдрих, един от най-високопоставените нацистки офицери в СС, и е изпълнена под ръководството на Алфред Науокс, който по-късно свидетелства за случилото се на Нюрнбергския процес.

Фалшивата война

Любопитен факт е, че въпреки обявената от Лондон и Париж война на Германия на 3 септември, първите реални бойни действия от страна на западните сили започват едва месеци по-късно. Този „странен“ период е наречен фалшива война (Phoney War) – време, в което германските войски унищожават Полша, а Западът запазва военно бездействие. За Варшава това означава самостоятелна борба с многократно по-силен враг.

Тайният протокол

Нещо още по-малко известно – само 17 дни след германската инвазия, на 17 септември 1939 г., Съветският съюз също нахлува в Полша от изток. Това става в съответствие с таен протокол към Пакта Молотов–Рибентроп, подписан между Сталин и Хитлер през август същата година. Въпреки че западните сили официално осъждат тази агресия, СССР не получава реални санкции и до края на годината си осигурява контрол над значителна част от Източна Европа.

Масова дезинформация

Войната не започва с танкове и артилерия само – започва и с масова дезинформация. Германската пропагандна машина залива Европа с фалшиви новини, представяйки Полша като агресор. Фалшиви изказвания, фотомонтажи и радио излъчвания са в основата на нов вид "информационно оръжие", което ще се използва през цялата война.

Голямото мълчание

Началото на Втората световна война не е просто военен акт – то е финалът на поредица от политически компромиси, дипломатически провали и медийни манипулации. Историята от онзи 1 септември 1939 г. ни напомня, че големите конфликти често започват не със стрелба, а с мълчание, изкривяване на фактите и изоставени съюзници.

