Неочаквано видео разтърси мрежата за "Ергенът: Любов в рая".

Упорити слухове за размяна на партньори между участниците в риалити формата "Ергенът: Любов в рая" плъзнаха веднага в публичното пространство, след като в TikTok се появи неочаквано видео. Знаем, че до момента сред най-стабилните двойки от предаването са тази на Виктор и Дениз, но в кадрите от потребител в социалната мрежа се вижда Виктор, който е заедно с Кристина.

Публикацията бързо се разпространи от различни източници, а феновете на предаването се питат какво се случва между предприемача и Дениз, която участва в първия сезон на "Ергенът".

Припомняме, че в епизодите на "Ергенът: Любов в рая" зрителите станаха свидетели на приятелството между Виктор и Петър, който пък има силни симпатии към Криси. Дали "ледената кралица" не е развалила отношенията си с актьора, няма как да знаем.

Едно обаче е сигурно - няма гаранция кои мъже и жени ще останат верни на първоначалните си чувства и след риалити формата. А кои участници са запазили връзката си след финала на шоуто и какво е общото им бъдеще, тепърва предстои да разберем.

Последният скандал

Повод за скандала във вчерашния епизод на риалити формата "Ергенът: Любов в рая" бе "Кутията без тайни", която момчетата отвориха, седнали наоткрито край огъня. Въпреки че уютната обстановка предразполагаше към приятелски и честен разговор, неудобните въпроси и факта, че никой не споделяше мнението на Орлин, създаде сериозно напрежение.

В хода на кавга, мъжете дори споделиха, че според тях Орлин и Натали имат най-голяма вероятност да се разделят като двойка.

