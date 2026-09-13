Дара е бясна от най-горещия слух!
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Категорично отрече твърденията
Феновете на предаването се питат какво се случва между предприемача и Дениз
Музикално равноправие на концертите на Fest Team с революционно сензорно изобретение, което позволява на глухите да усетят музиката
Свързан с инцидент на пътя днес
Как ще протекат нещата за пловдивския клуб
Сърдечната недостатъчност се проявява, когато сърцето не може да изпомпва ефективно кръвта
рКого може да изпрати Доналд Тръмп
Той реагира с възмущение на изявленията
По нейни думи приемала няколко вида лекарства
Относно слуха му
Подложили са го на генна терапия
Самата тя се зае да отговаря на клюките
Всичко е тръгнало от фотос в социалните мрежи
Консумацията на морски дарове влияе благоприятно на слуха
Хора изказват съболезнования, манекенки ридаят неутешимо за смъртта на бохема
Доцент предупреди за опасни последствия
60% от случаите на увреждане на слуха при децата могат да бъдат избегнати
Напитката съдържа антиоксиданти и има противовъзпалителни свойства
Култовият фронтмен беше принуден да напусне групата през 2016-а
Теоретично е възможно COVID-19 да предизвиква проблеми в някои участъци