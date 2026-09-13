Русия и Украйна започнаха мащабна размяна на пленници
Първите 205 военнослужещи вече са върнати, а операцията „1000 за 1000“ влиза в ход
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Първите 205 военнослужещи вече са върнати, а операцията „1000 за 1000“ влиза в ход
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