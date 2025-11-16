Опит за нова размяна на военнопленници между Киев и Москва

Размяната на военнопленници между Украйна и Русия може да бъде възобновена след месеци застой. Киев цели да върне у дома общо 1200 свои граждани. Преговорите текат активно с международни посредници.

Нови заявки за размяна от страна на Киев

Украйна работи за възобновяване на размяната на военнопленници с Русия. Надеждата на Киев е да постигне договореност за освобождаването на 1200 украинци. Това съобщиха президентът Володимир Зеленски и председателят на Съвета за сигурност на Украйна, цитирани от Ройтерс.

„Надяваме се размяната да се поднови“, каза Зеленски във видеообръщение от днес в Телеграм. „В момента са в ход много срещи, преговори и телефонни разговори, посветени именно на това.“

Турция и ОАЕ отново във важна посредническа роля

Шефът на неговия кабинет по сигурността Рустем Умеров посочи вчера, че е участвал в консултации в Турция и Обединените арабски емирства, с подкрепата на партньорите на Киев, за възобновяване на процеса по размяна.

„В резултат на тези преговори страните се съгласиха да се върнат към истанбулските споразумения“, написа Умеров в Телеграм. „Това засяга освобождаването на 1200 украинци.“

Истанбулските споразумения са договорености за координирано връщане на пленници, постигнати с посредничеството на Турция през 2022 г. На тяхна основа Русия и Украйна вече са разменили хиляди хора, но процесът често е прекъсван заради военните действия. Войната започна с руската инвазия през февруари 2022 г.

Оптимизъм за завръщане у дома преди празниците

По думите на Умеров предстоят допълнителни консултации за уточняване на процедурните и организационни детайли.

„Работим неспирно, за да направим така, че украинците, които ще се приберат от плен, да са си у дома за Нова година и Рождество Христово – на семейната трапеза при своите близки“, посочи той.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com