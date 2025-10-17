Хванаха как Венета освободи БТВ от себе си

Със сакче на рамо, храна за вкъщи и спортно облекло, Венета си тръгна в очевидно добро настроение.

Зоркото око на фоторепортерите на България днес хвана и колега на Райкова, който я изпрати.

Междувременно красавицата махаше с ръка за последен поздрав и на други журналисти, с които се видя на входа на телевизията.

Малко след това Венета си пусна в инстаграм снимка как е отишла на маникюр и думите на руски език: "Когато по време на кавга замълча, то е защото съм мъдра жена. А на въпроса: "Защо мълча, нямам какво да кажа ли?, ще отговоря: "Бог вижда, опитах се...".

Райкова започна като водеща през новия сезон, а няколко седмици след това продуцентът Георги Тошев се разграничи от нея и предаването, като заяви, че "няма нищо общо с Венета Райкова, нейните изблици по телевизията, темите и гостите, които дефилират в "Преди обед".

