Любими турски актьори събраха всички погледи в Кан

Популярните турски звезди Чаатай Улусой и Демет Йоздемир блеснаха на MIPCOM - едно от най-големите международни събития за телевизионна индустрия, провеждащо се ежегедно през октомври в Кан, Франция.

Двамата актьори посетиха фестивала, за да представят най-новия си сериал - „Eşref Rüya“ („Мечтата на Ешреф“), който за кратко се превърна в една от най-коментираните турски продукции на годината.

Появявайки се на червения килим, Чаатай и Демет мигновено привлякоха вниманието на журналисти от цял свят - с харизма и присъствие.

За случая Улусой бе заложил на класически черен костюм, докато екранната му партньорка изглеждаше зашеметяващо в дълга рокля в наситен тъмен цвят бордо, чиято стойност, според редица специализирани турски издания, се изчислява на над 7 000 евро, пише Ladyzone.

Освен че представиха сериала, появата на актьорите е поредно доказателство за все по-нарастващата популярност на турските продукции по света.

