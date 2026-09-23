Равноденствие. Как да не бъркаме астрономическата есен

Днес, 23 септември, точно в 03:04 в Северното полукълбо посрещнахме астрономическата есен. Това съвпада и с есенното равноденствие - моментът, в който Слънцето пресича небесния екватор и бележи официалното начало на есента. Момент, в който земната ос е перпендикулярна на Слънцето, което прави продължителността на деня и нощта почти еднаква по целия свят.

Това не е забележимо с просто око, но настъпването на есента се забелязва много добре около нас в последните дни. И вече официално можем да я посрещнем за добре дошла, да си сипем чаша топъл чай, да извадим палтата от гардероба и да се настроим на една друга честота, която определено има своя чар, дори на фона на сбогуването с летните дни.

Астрономическата есен завършва със зимното слънцестоене в средата на декември, когато настъпва астрономическата зима. Важно е тя да не се бърка с метеорологичната есен, която винаги започва на 1 септември и завършва на 30 ноември. За по-голямо улеснение, в метеорологията четирите сезона са разделени на по три месеца всеки, пояснява BBC.

От днес до 21 декември, когато е зимното слънцестоене, всеки ден дневната светлина ще намалява с четири минути. А след 21 декември денят започват отново да расте. Това може леко да ни натъжи, защото никой не обича да се стъмва в 16-17 часа, но пък, както вече споменахме, всеки сезон си има своя чар и е добре да посрещнем този с положителна нагласа.

Посрещането на астрономическата есен можем да приемаме като край и ново начало, като отправна точка за своите цели и мечти, размисъл, преоценка и търсене на равновесие. Време да се замислим за истински важното в живота си, за важното за самите нас и за приоритетите ни. Защото когато наредим мислите си, всичко около нас е по-хармонично, дори и с есенния хлад и цветове.