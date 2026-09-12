Всичко за Кинофестивал

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Смелото сърце

Смелото сърце

Суперзвездата Мел Гибсън представи новия си филм в Кан "Кървав баща". А животът му - разтърсващ откъм успехи, скандали и провали, е винаги интересен....

29 май | 2:30
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Педро Алмодовар в цифри

Педро Алмодовар в цифри

Педро Алмодовар е един от най-очакваните киноасове на фестивала в Кан. Там той ще представи 20-ият си филм "Хулиета" - драма, описваща историята на ма...

14 май | 22:35
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