Юлиан Вергов идва в Бургас за премиерата на нов български филм
"Жени извън употреба" се среща с публиката в Културния център
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"Жени извън употреба" се среща с публиката в Културния център
Само 3 дни ни делят от старта на кинофестивала, който за 12-ти път ще превърне Стара Загора в столица на европейското кино
Кинофестивалът „Златната липа“ ще продължи от 1 до 5 юни
Новото европейско кино ще представи най-добрата си извадка в богатата на заглавия извънконкурсна програма
Председател е Спайк Лий
Страхът от втора вълна блокира обявяването на нови дати
Гледаме Изабел Юпер, Венсан Касел, Изабел Аджани в нашумели филми от Париж
Наш филм с голямата награда на Локарно Филмът "Безбог" на Ралица Петрова триумфира на кинофестивала в швейцарския град Локарно. Той получи голямата н...
Дебютантът Роберт Радев взе наградата за най-добър актьор за чуждоезичен филм на международния фестивал в Мадрид 2016. Младият актьор беше отличен за...
Суперзвездата Мел Гибсън представи новия си филм в Кан "Кървав баща". А животът му - разтърсващ откъм успехи, скандали и провали, е винаги интересен....
Голямата актриса беше звездата по червения килим на "Златната липа" Татяна Лолова премина с танцови стъпки по червения килим пред операта в Стара Заг...
„За мен е изключително щастие, че кинофестивалът „Златната липа" намери път към сърцата на толкова много хора. Големият интерес показва, че той излезе...
Педро Алмодовар е един от най-очакваните киноасове на фестивала в Кан. Там той ще представи 20-ият си филм "Хулиета" - драма, описваща историята на ма...
Джулия Робъртс заряза високите токчета на червения килим
Родни хитове за големия екран ще гледаме от 28 май до 1 юни на Международния фестивал за ново европейско кино "Златната липа" в Стара Загора. Художест...
45 филма от 16 страни ще се завъртят на Фестивала за ново европейско кино "Златната липа" За четвърти път Стара Загора ще се превърне в столица на съ...
Робърт де Ниро основава фестивала "Трибека" преди 15 години
"Изпитание" спечели голямата награда на "Любовта е лудост" във Варна Руската драма "Изпитание" спечели голямата награда "Златна Афродита" на 23-то из...
Екранният маратон стартира с "Каръци" на Ивайло Христов - първо участие на НДК във форума на ВарнаНа фестивала "Любовта е лудост" ще му върви по вода,...
По червения килим пред хотел "Интернационал" в Златни пясъци довечера ще минат родни и чужди звезди. За старта на 23-то издание на кинофестивала "Любо...