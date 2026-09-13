Музата на Цецо Елвиса с любовно послание за РД: „Душа човек, зевзек и сладурче!“
Мариела му устрои чудесен празник за пореден път
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Мариела му устрои чудесен празник за пореден път
Каква е новата й роля
Как участничката се провали със сумата
Три от тях имат този недостатък
Съпрузи чакали дъжда да спре в беседка
След подаден сигнал в полицията, на място пристигнали униформени и линейка, които заварили потресаваща гледка
Те са открити от сина им 4 дни след смъртта
Съпрузите гонят 215 години
90-годишната Норма Джон Плател и 92-годишният Франсис Ърнест Плател били женени от 70 години
Те стават семейство точно преди 60 години - на 18 януари 1959.
Съпрузи в развод втрещиха шабленското село Крапец в неделя следобед, като дори се стигнало до стрелба заради имот. От Областната дирекция на полицията...
Възрастни съпрузи загинаха нелепо при възникнал пожар в дома им в санданското село Виногради. 90-г. Атанас Г. и съпругата му Цвета издъхнали от задуша...
Два автомобила, собственост на съпрузи, бяха опожарени в Благоевград. Най-вероятно става въпрос за умишлен палеж, тъй като лумнали в пламъци почти по...
Юбилейно „да" си казват на Благовещение 15 семейни двойки от община Перник. Общинското предприятие "Обредни дейности" поставя началото на нова иници...
Съпрузи, осъдени за сводничество, се разминали само с условна присъда, тъй като имали чисто съдебно минало. Това става ясно от мотивите на Районен съд...
Няма тайни за сладководната риба за съпрузите Лидия и Никола Николови от Благоевград. Рибовъдите са от сутрин до вечер край водоемите вече 33 години,...
Кметът на Гоце Делчев Владимир Москов и председателят на общинския съвет Ангел Гераксиев връчиха на Йохана и Готфрид Мюлер най-високото отличие на общ...
Млади съпрузи са загинали на място в тежка катастрофа пътя Русе – Разград. Инцидентът е станал около 16.15 часа днес, съобщиха от пресцентъра на полиц...
Финландецът Виле Парвиайнен спечели тазгодишното издание на Световния шампионат по носене на съпруги, което се провежда ежегодно в градчето Сонкаяри в...
Снощи е постъпил сигнал за битов скандал в столичния кв. „Орландовци". На място незабавно са изпратени полицейски екип и линейка, информират от пресце...