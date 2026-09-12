Музата на Цецо Елвиса с любовно послание за РД: „Душа човек, зевзек и сладурче!“
Мариела му устрои чудесен празник за пореден път
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Мариела му устрои чудесен празник за пореден път
Щастлива е заради племенницата си Маги
Неочакваното решение на Ани Салич
Певицата с емоционален пост във Фейсбук
Колегите й са изненадани от финансовото й благополучие, макар имотът да не е голям
Ето какво каза тя в известен подкаст
По време на разговор с виден бесепар
Петър Бакърджиев изненада Натали Трифонова
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Заради протести срещу него преди 4 години
За мен беше чест, каза той
47-годишният майор Валентин Терзиев е един от най-опитните ни въздушни асове
Колегите му настояват той да се върне като директор на НЦЗПБ
Овладяване на службите била голямата цел на освобождаването, казва Недялко Недялков
Заедно с политическата власт у нас трябва да се смени и медицинската, каза инфекционистът
За броени часове служители на полицията в Раковски разкриха случая
Благодаря ви, че останахте твърдо зад каузата ВМА, написа генералът
Столичен полицай остана на улицата, след като пожар изпепели до основи къщата му
Това е решено в американския анимационен комедиен сериал "Симпсън
Той бе неозаптим, каза Гала