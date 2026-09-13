Шакира с мощно послание
Певицата превръща концертите си в Мадрид в грандиозен празник на латино културата
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Певицата превръща концертите си в Мадрид в грандиозен празник на латино културата
38 години след последното издание на великия роман на Габриел Гарсия Маркес "Сто години самота", епичната сага за семейство Буендия пак излиза на бълг...
„Няма лекарство, което да излекува това, което щастието не може". Това казва колумбийският писател, журналист и издател Габриел Гарсия Маркес. Авторът...
Екземплярът от първото издание на "Сто години самота" на Нобеловия лауреат за литература Габриел Гарсия Маркес е намерен, съобщи колумбийската полиция...
Ню Йорк. Шест месеца след смъртта на Габриел Гарсия Маркес за пръв път негови книги ще бъдат публикувани в електронен вариант. Със задачата се е заело...