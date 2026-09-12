Швеция пред избори на ръба: Левицата води, но крайната десница може да реши изхода
Премиерът Улф Кристершон обещава министерски постове на крайнодесните си съюзници, ако запази властта
Следете всички новини, анализи и коментари за Имиграция. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Премиерът Улф Кристершон обещава министерски постове на крайнодесните си съюзници, ако запази властта
Певицата превръща концертите си в Мадрид в грандиозен празник на латино културата
„Нелегалната миграция унищожава нашата цивилизация“, протестират и в Саутхамптън
Кралството разширява политиката си "депортирай сега, обжалвай по-късно"
Обстоятелствата, при които принцът е влязъл в САЩ, остават неясни
Той определи Харис като най-либералния политик, избиран някога в американската история
Съхраняваме отворени всички комуникационни канали с Русия, добави той
За български граждани са открити няколко имиграционни маршрути за работа и обучение
Добри Господинов, Финансова къща "Логос- ТМ" На 23 юни Великобритания ще разреши въпрос, който вече цяло поколение е една от горещите теми в политика...
Делегацията евродепутати от Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, сред които е и зам.-председателят на Групата на ЕНП Мария Г...
Женева. В неделния ден швейцарците ще гласуват на референдум по няколко въпроса. Те ще могат да изразят позицията си относно въвеждането на допълнител...
Лондон. Британският премиер Дейвид Камерън ще представи по-късно днес плана си за ограничаване на имиграцията. Очаква се в предложенията да е заложено...
Близо 32 000 българи и румънци са имигрирали във Великобритания през последната година или 6% от общата миграция на Острова от страни в ЕС. Това показ...
Лондон. Великобритания реагира остро на информацията, че германският канцлер Ангела Меркел критикува миграционните планове на Лондон. Британският фина...
Брюксел. В новата Еврокомисия (ЕК) за пръв път в историята на ЕС ще има еврокомисар по имиграцията, обяви новият председател на ЕК Жан-Клод Юнкер в ин...
Лондон. Великобритания няма да "поставя бариери, за да спира иигранти от други държави от Европейския съюз, които идват тук, за да работят", заяви пр...
Лондон. Броят на новопристигналите и търсещи работа във Великобритания се е повишил рязко през дванадесетте месеца преди септември 2013 година, соча...
Берн. Швейцарските граждани решават в неделя в национален референдум дали да се затегне имиграционната политика в страната. Инициативата е на Швейца...
Лондон. Марк Харпър напусна поста министър на имиграцията в правителстовото на Великобритания, след като открил, че наетата от него чистачка, която ра...
Берн. Швейцарските граждани решават в неделя в национален референдум дали да се затегне имиграционната политика в страната. Инициативата е на Швейца...