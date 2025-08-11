Великобритания ни сложи до Уганда. Драконовски мерки

Български граждани, извършили престъпления на територията на Обединеното кралство, ще бъдат депортирани незабавно, без да имат възможност да обжалват решението преди изгонването им.

Това става факт, след като британското правителство разшири системата си, известна като "депортирай сега, обжалвай по-късно", включвайки в нея и България, пише Би Би Си.

"Депортирай сега, обжалвай по-късно"

Политиката позволява на властите да изпращат чуждестранни престъпници обратно в родните им страни, преди техните жалби срещу депортацията да бъдат разгледани. България е една от 15-те нови държави, добавени към програмата, с което общият им брой нараства до 23.

Сред другите нововключени страни са Канада, Индия, Австралия и Латвия. Според новите правила, след като бъдат депортирани, българските граждани ще могат да участват в съдебните заседания по техните жалби дистанционно, чрез видеовръзка от България.

Великобритания налага мерки срещу злоупотребата с имиграционната система

Британският вътрешен министър Ивет Купър заяви, че разширяването на системата цели да се спре "злоупотребата с имиграционната система" от страна на чуждестранни престъпници и да се ускорят процедурите по тяхното отстраняване.

"Твърде дълго чуждестранните престъпници се възползваха от нашата имиграционна система, оставайки в Обединеното кралство месеци или дори години, докато обжалванията им се проточват. Това трябва да спре", категорична бе Купър.

Затворите на Англия и Уелс са пълни

Правителството твърди, че увеличаването на депортациите ще спомогне за облекчаване на кризата с пренаселеността в затворите в Англия и Уелс, където заетостта наближава 100%. По данни към юни 2025 г. чуждестранните затворници са 10 772, което представлява 12,3% от общия брой на лишените от свобода. Един затворник струва на хазната средно £54,000 годишно.

Успоредно с разширяването на системата, министърът на правосъдието Шабана Махмуд обяви и планове за промяна в законодателството, които ще позволят повечето чуждестранни престъпници да бъдат депортирани незабавно след получаване на присъда лишаване от свобода. Тези нови правомощия, които изискват одобрението на парламента, ще спестят пари на данъкоплатците и ще повишат обществената безопасност.

Министърът на външните работи Дейвид Лами приветства решението и заяви, че се полагат "дипломатически усилия за увеличаване на броя на държавите, в които чуждестранните престъпници могат да бъдат бързо върнати".

От своя страна, опозицията в лицето на вътрешния министър в сянка Крис Филп подкрепи мярката, но призова за депортирането на "всички чуждестранни престъпници". Правосъдният министър в сянка Робърт Дженрик обаче предупреди, че някои държави може да откажат да приемат обратно своите граждани и предложи като крайна мярка "спиране на визите и чуждестранната помощ" за такива страни.

Ето и кои държави още влизат в обновения списък, освен България, Индия, Канада, Австралия и Латвия: Ангола, Ботсвана, Бруней, Гаяна, Индонезия, Кения, Ливан, Малайзия, Уганда, Замбия.

