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Автобус на тор вдигна 123 км/ч

Автобус на тор вдигна 123 км/ч

Британски автобус, задвижван от преработен кравешкии тор, е по-бърз от всякакви серийни автобуси. На изпитателен полигон в графство Бедфордшир той раз...

27 май | 5:45
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