Сребърна сензация в Дания: Викингско съкровище се показа от една градина
Над 700 предмета, монети от далечни земи и миниатюрен чук на Тор разкриват мащаба на богатството им
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Над 700 предмета, монети от далечни земи и миниатюрен чук на Тор разкриват мащаба на богатството им
Миниатюрна фигурка на 1500 години разкрива древни ритуали и култове
Изработен е преди 35 години
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Кат Джайлс открила съкровището в края на 2020 г.
Норвежки археолози откриха 1100-годишен гроб на викингски воин
Шестият и последен сезон на култовия сериал тръгва на 4 декември
В Орхус, основан от викингите през VIII век, вече работи първият от тематичните светофари
В много гробове на викингите са открити зърна от коноп
Ще ги спрем, категоричен е Ивайло Петев Сутрешното кафе и хубавото време в Норвегия размечта селекционера на тима Пер-Матиас Хьогмо. Той обяви пред в...
На Кенсингтънския камък в Минесота намират руни на 7 века В един есенен ден на 1897 г. фермерът от щата Минесота Олаф Оман излиза на работа заедно с...
"Mорските дракони" разнасяли славата на викингите