Тир се обърна на „Хемус“! Километрично задръстване след тунел "Витиня"

Сериозен пътен инцидент затрудни движението по автомагистрала „Хемус“ тази сутрин. Тежкотоварен камион е излетял от платното и се е преобърнал в канавката в района след тунел „Витиня“ в посока София.

По първоначална информация няма пострадали, но катастрофата е довела до образуването на километрично задръстване и сериозни затруднения за шофьорите, предава dir.bg.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че при 16-ия километър на магистралата движението в посока София е ограничено само в една лента. Временно е затворена изпреварващата лента, а автомобилите преминават единствено през активната.

На място има екипи на пътна полиция, които регулират движението. От пътната агенция призовават водачите да шофират с повишено внимание, да спазват дистанция и да се съобразяват с временната организация на трафика.

Инцидентът става на фона на усложнена метеорологична обстановка в страната. За днес е обявен жълт код за интензивни валежи в 23 области, а за Видин, Монтана и Враца е в сила и предупреждение за силен вятър.

Според експерти подобни условия създават предпоставки за опасно шофиране заради намалена видимост, мокра настилка и риск от аквапланинг. Особено опасни са първите минути след началото на валежите, когато натрупаните по асфалта прах и замърсявания се смесват с водата и значително намаляват сцеплението на гумите с пътя.

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