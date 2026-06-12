Общество

Тир се обърна на „Хемус“! Километрично задръстване след тунел "Витиня"

На място има екипи на пътна полиция, които регулират движението

Тир се обърна на „Хемус“! Километрично задръстване след тунел "Витиня"
12 юни 26 | 12:16
149
Ина Кънчева

Сериозен пътен инцидент затрудни движението по автомагистрала „Хемус“ тази сутрин. Тежкотоварен камион е излетял от платното и се е преобърнал в канавката в района след тунел „Витиня“ в посока София.

По първоначална информация няма пострадали, но катастрофата е довела до образуването на километрично задръстване и сериозни затруднения за шофьорите, предава dir.bg.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че при 16-ия километър на магистралата движението в посока София е ограничено само в една лента. Временно е затворена изпреварващата лента, а автомобилите преминават единствено през активната.

На място има екипи на пътна полиция, които регулират движението. От пътната агенция призовават водачите да шофират с повишено внимание, да спазват дистанция и да се съобразяват с временната организация на трафика.

Инцидентът става на фона на усложнена метеорологична обстановка в страната. За днес е обявен жълт код за интензивни валежи в 23 области, а за Видин, Монтана и Враца е в сила и предупреждение за силен вятър.

Според експерти подобни условия създават предпоставки за опасно шофиране заради намалена видимост, мокра настилка и риск от аквапланинг. Особено опасни са първите минути след началото на валежите, когато натрупаните по асфалта прах и замърсявания се смесват с водата и значително намаляват сцеплението на гумите с пътя.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Ина Кънчева

Още по тема Пътища
Още от Общество
Коментирай