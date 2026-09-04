Чанти на луксозна марка върху маси и без етикети. Клиенти искат отговори

Широко рекламирана в социалните мрежи разпродажба на артикули с логото на българския луксозен бранд BY FAR предизвика сериозни въпроси за произхода на стоките и защитата на клиентите. Проверка на Нова телевизия показа, че компанията, която в момента държи правата върху марката, категорично се разграничава от продажбата и заявява, че организиращото я дружество не е неин оторизиран дистрибутор. От фирмата зад разпродажбата обаче уверяват, че продуктите са оригинални и са придобити законно през 2025 г. Не беше посочено от кого конкретно са закупени.

Инфлуенсъри рекламират, но не знаят кой стои зад кампанията

BY FAR е създадена преди около десетилетие от три българки и за кратко време се превръща в разпознаваема международна марка за луксозни дамски чанти и обувки, носени и от световни знаменитости. След финансови затруднения и сериозни задължения през 2025 г. бизнесът е преструктуриран, а правата върху търговската марка преминават към друго дружество.

Преди дни в социалните мрежи започва масирана реклама на „ексклузивна разпродажба“ на продукти с логото BY FAR. Част от популярните инфлуенсъри, участвали в кампанията, заявяват пред NOVA, че не знаят кой стои зад нея и са приели рекламата като пореден професионален ангажимент.

Усещането беше като за битпазар

Съмненията се засилват след посещения на редовни клиенти на марката. Виолета Иванова разказва, че начинът, по който са изложени продуктите, няма почти нищо общо с представянето, което познава от официалните магазини и продажби на BY FAR.

„Когато отидох на място, самото ми усещане беше по-скоро като за битпазар и за разпродажба. Артикулите бяха нахвърляни по масите. Нямаше никакво обозначение и не беше като в истински магазин“, казва тя.

Иванова купува два артикула и получава касова бележка, но продуктите са поставени в обикновена хартиена торба. Отделно са й дадени две платнени торбички. По думите ѝ част от чантите нямат етикети, които тя очаква да види при официален продукт на марката. „На катарамата пише „BY FAR“, но фактически така не се продават артикули, които са официални“, заявява клиентката.

Цените са многократно по-ниски

Друг сигнал за купувачите са цените, които са в пъти по-ниски от тези в официалния сайт на BY FAR. На самия сайт междувременно е публикувано предупреждение, че компанията няма отношение към конкретната разпродажба.

Иванова посочва, че касовата ѝ бележка е издадена от „БТ Риалити“ ООД. Тя изразява подозрение, че част от продуктите може да са произведени като ишлеме и да са напуснали фабрика без одобрението на официалния производител. Това обаче е нейно предположение и в представената информация няма доказателство, че стоките са фалшиви или незаконно произведени.

Търговецът: Стоките са оригинални

Екипът на телевизията посещава мястото на продажбата. Там освен продавачите присъства и Сенжана Миланова, която се представя като адвокат на „БТ Риалити“ ООД.

„Дружеството „БТ Риалити“ ООД се занимава с изкупуването и последващата реализация на стоки, които са на международни брандове - не само модни, но и козметични. Смятам, че това вече трябва да се превърне в новото нормално“, заявява тя.

По думите й продуктите са придобити през 2025 г. и са оригинални. „Стоката вътре може да бъде проверена. Дружеството беше обект на голям интерес от страна на държавните органи и отговори на всички изисквания. Стоките са придобити, мисля, 2025 г., като в момента протича тяхното реализиране“, казва Миланова.

Кой е продал стоката остава без отговор

От „БТ Риалити“ не посочват кога точно и от кого са закупили конкретните артикули. Според адвоката продавачът, от когото дружеството ги е придобило, не отговаря на обажданията им, а без негово съгласие фирмата не можела да разкрива договорните си отношения.

Миланова категорично поддържа позицията, че продуктите са оригинални. „Не знам какви са колекциите - това може да бъде проверено от потребителите. Продуктите са изцяло оригинални, които са на „BY FAR“ или друга марка“, заявява тя.

BY FAR: Не сме свързани с тази разпродажба

От BY FAR International дават противоположна позиция по отношение на връзката си с търговеца. Чрез адвокат Георги Цветков компанията заявява, че от април 2025 г. тя е единственото дружество, което законно произвежда продукти на бранда, и подчертава, че „БТ Риалити“ не е неин оторизиран дистрибутор.

На въпрос дали „БТ Риалити“ има разрешение да продава продукти с марката BY FAR, Миланова отговаря: „Аз не мога да ви отговоря на този въпрос - дали „BY FAR“ се разграничава или не се разграничава. Това са продукти, произведени от тях“.

Тя заявява още, че отговорността пред потребителите би трябвало да бъде на производителя. BY FAR International оспорва тази теза и посочва, че при евентуален проблем правото на рекламация се упражнява спрямо търговеца, от когото продуктът е закупен.

Компанията поиска проверка за евентуално заблуждение

От BY FAR International смятат, че Комисията за защита на потребителите би следвало да провери дали при подобни продажби се използват заблуждаващи практики, които могат да засегнат правата на купувачите.

Точно това тревожи и Виолета Иванова след направените покупки. „Не мисля, че ще бъда защитена като потребител, ако изникнат такива оплаквания. Понякога, когато цената е по-малка, човек е склонен да преглътне качеството“, казва тя.