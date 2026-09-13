Нова наглост! Деребеите поискали и Фонд "Земеделие"
Борисов бесен, отговорил категорично: НЕ!
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Борисов бесен, отговорил категорично: НЕ!
Звездата e любител на джин с портокал
САЩ се намират в нова космическа надпревара с Китай
Искам свобода, не обичам телефонни обаждания, каза финансовият министър
Партията на Слави с остра декларация
Футболната централа оспорва претенциите на ММС за възстановяване на 144 510 лв
Предявяването на претенция ще става без да е необходимо посещение в офис на компанията
Треньорът на "Левски" Стойчо Стоев се оплака от съдийството в четвъртфиналния сблъсък за Купата на България срещу "Литекс", загубен с 3:0 от "сините"....
Промените в Закона за енергетиката са съобразени с европейските директиви. Това обяви в Сливен председателят на парламентарната комисия по енергетика...
Дания предяви претенции за Северния полюс, предаде АП. Страната аргументира своя иск с научни данни, според които континенталният шелф на Гренландия,...
София. Не е редно да се направи правителство, което да е с някакъв хоризонт, било то няколко месеца или една година. Това би означавало веднага да зап...
Като регионална суперсила Анкара търси интеграция на бившите османски владения
Отава. Канада планира да обяви официални претенции за Северния полюс в опит да отстоява суверенитета си в богатия на ресурси Арктик, заяви министъръ...