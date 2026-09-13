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Канада поиска Северния полюс

Канада поиска Северния полюс

Отава. Канада планира да обяви официални претенции за Северния полюс в опит да отстоява суверенитета си в богатия на ресурси Арктик, заяви министъръ...

10 декември | 15:28
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