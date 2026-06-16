Естрадна легенда призна! Невероятно решение

На 70 години естрадната легенда Кичка Бодурова изненадващо призна, че е решила да се подложи на разкрасителна операция. Причината - хорски коментари след телевизионното й участие в БНТ.

"Получих малко критики – повечето от фалшиви профили – за роклята, която се осмелих да облека. Имах я от години и случайно ми попадна. Облякох я и си казах – бъди с това, което казва сърцето ти. Щом се харесваш, като за последно, догодина със сигурност ще е късно", написа певицата.

"Исках да покажа на вече порасналите като мен и на младите момичета, че трябва да се държим и да бъдем смели и горди, че стигнахме дотук. Аз се гордея, че съм на 70!", категорична е звездата.

"Решила съм догодина да се пооправя. Но пак ще се намерят такива, които ще кажат: "Тази пък се е опънала и е забравила на колко е". Угодия няма!", смята певицата.

"Бъдете здрави – хейтъри, мижитурки и всички, които забравяте да гледате себе си, преди да обсъждате другите. Не си губете времето да мразите. Обичайте – ще бъдете по-щастливи", пише в профила си Бодурова.

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