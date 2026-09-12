Царят, който обръсна цяла държава и създаде империя. Най-шантавият данък
Как ножиците станаха символ на държавната реформа
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Как ножиците станаха символ на държавната реформа
Преобрази се, за да остане инкогнито
Прочутият актьор сваля успешно и килограми
Те предпазват кожата от пряко излагане на вредното ултравиолетово лъчение
Те помагат на мъжете да свалят жени по-лесно, но имат ползи и за здравето
40 процента от мъжете биха прекарали една нощ в затвор, за да получат
Актьорът промотира рециклирането
"Гинес" публикува малка част от рекордите, които ще бъдат вписани в изданието за радикални човешки постижения през 2017-а. С всяка изминала година в к...
В унисон с лъмбър тренда, който превзема света, учени официално потвърдиха ползата от брадата за мъжкото здраве. Мъжете, които се бръснат редовно са т...
Хари изпревари Джордж Клуни, Дейвид Бекъм и Брад Пит
Аръков и Захариев последваха световния пример на дървосекачите Тези неща стават през около десетина години. Изведнъж по улиците започват да се появяв...
Мъжкият аксесоар издава характера, религията и социалния статус на притежателя си Знаете ли, че брадата издава характера на мъжа? Този аксесоар е при...
Пловдив. Кривия гони каръка с брада каквато никога досега не е пускал, разкриха пред "Стандарт" фенове от Пловдив. Сашо Александров го дава яко неглиж...
От Древния Египет до Кончита Вурст тя е визитка за всеки мъж
Някогашният служител в рибна фабрика се превърна в новата поп икона на различните
Австралиецът Скот Магс, познат в страната си под прякора Джими Нигълс, продава брадата си за 1 милион долара, като събраните средства ще дари за борба...
Лондон. Британската кралица Елизабет Втора е издала новогодишно разпореждане внукът й принц Хари да обръсне брадата си. Той се сдоби с нея по време на...
Лондон. 32-годишният Шон Конуей стана първият човек в света, който обиколи Великобритания с плуване. За да преодолее разстоянието от 1600 км, на смелч...
Кадиев, Аръков и Иван Христов пуснаха мустаци, Салич и Врачански вече са блонди