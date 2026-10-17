Съботата носи обрат с времето! Есента показва две лица

Есента очевидно не може да реши дали да ни подари малко слънце, или окончателно да ни потопи в сивото си настроение. Днес, събота, 17 октомври, ще премине под знака на променливата, но предимно значителна облачност. Добрата новина е, че дъждовете постепенно ще си тръгнат.

Слаби превалявания все още ще има на отделни места в Югоизточна България, но до края на деня те окончателно ще спрат.

Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Дневните температури ще се повишат и максималните стойности ще бъдат между 12 и 17 градуса. В София термометрите ще показват около 12 градуса.

По морето – облаци и силен северен вятър

Черноморието няма да се радва на особено приветливо време. Облачността ще бъде значителна, а преди обяд по южното крайбрежие все още ще превалява слаб дъжд.

Ще духа умерен, временно силен северен вятър. Максималните температури ще достигат 15–16 градуса.

Любопитното е, че морската вода ще остане по-топла от въздуха – между 18 и 19 градуса. Вълнението ще бъде 2–3 бала.

В планините – студено, но без дъжд

В планините облаците също ще преобладават, но валежи почти не се очакват.

Ще духа умерен север-северозападен вятър, който ще засилва усещането за студ.

На 1200 метра надморска височина максималната температура ще бъде около 6 градуса, а на 2000 метра термометрите ще се задържат около нулата.

Така съботата ще предложи типично октомврийско време – малко повече топлина в ниските части на страната, отстъпващи валежи и напомняне, че зимата постепенно наближава.