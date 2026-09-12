Нов вандал се отбеляза върху Колизеума. За почуда - не е българин
В медиите преобладава мнение, че тримата туристи трябва да си понесат наказанието дори само с парична глоба
Следете всички новини, анализи и коментари за Колизеум. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
В медиите преобладава мнение, че тримата туристи трябва да си понесат наказанието дори само с парична глоба
От кметството са заявили, че писмото с извинението му е сюрреалистично и пълна глупост
Нашенецът потресе всички с невежеството си
Възмутен турист засне 27-годишния българин Иван Димитров да дълбае имена
Иван от Ловеч ли лепна петно
По случай Деня на Земята певецът за първи път изпълни „Canta la Vita“
Бялата мраморна глава датира от така наречения „имперски период”
Култовият Димитър Пенев, който наскоро навърши 70 г., бе първи гост на Иван и Андрей в рубриката "В(од)ещи в занаята", в която изявени българи дават с...
"Докато Колизеят стои здраво, стои и Рим. Когато Колизеят падне, ще падне и Рим. Когато падне Рим, ще падне целият свят". Така е пророкувал живелият п...
Няма грешка, Благо има съдебен акт, гърмят италианските медии Глоба между 300 и 20 000 евро, условна присъда и голям срам. С това се отърва Благо Гео...
Изцепката на Благо Георгиев, който беше арестуван, задето надраска Колизеума с монета, роди стотици хиляди мнения във Фейсбуск. Някои от тях го обърна...
20 000 евро глоба чака Благо Георгиев, ако се вземат предвид предишни случаи на вандализъм в Колизеума, показа проучване на "Стандарт". Както е извест...
Арестуваха българския футболист Благой Георгиев в Рим, защото надраскал с монета една от колоните на Колизеума - обект от списъка на световното наслед...
Две жени с американски гражданство са били арестувани в Рим по обвинение, че са изписали инициалите си на стените на Колизеума. Италианският вестни La...
Рим. 24-годишен сириец се е самозапалил в близост до Колизеума в Рим, информира AFP. Ужасяващата сцена се случва пред очите на стотици ужасени турист...
Рим. От събота е забранено движението на автомобили по основния път до Колизеума, за да се защити историческия паметник от замърсяването от изгорели...