Клюки от високите етажи: две шефки се хванали за косите

В ход е жестока битка между председателката на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен и дипломатката №1 на Европейския съюз (ЕС) Кая Калас - разтръбиха тези дни в дописките си акредитираните в Брюксел кореспонденти. Според пишещото братство в основата на конфликта между първите евро-дами е изострилият се напоследък в съюзното задкулисие спор между тях по въпроса коя от двете да има водеща роля в общата европейска външна политика, пише "Лупа".

По принцип това би трябвало да бъде титулярката на относително самостоятелното “външно министерство” на ЕС - Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), оглавявана в момента от Кая Калас. Но според източници от високите етажи на общоевропейската власт “премиерката”, тоест шефката на ЕК - Фон дер Лайeн, протягала напористо ръка и към дипломатическия жезъл.

Както информираха брюкселските дописници на германски, италиански и френски медии, през последните седмици Франция и Германия са представили документ в Европарламента, препоръчващ реформа на ЕСВД, която би прехвърлила значителни правомощия към председателството на Европейската комисия.

Иначе казано, според кореспондентите исканите от Берлин и Париж промени засилват неимоверно властта на Фон дер Лайен, при това не само за сметка на тази в ръцете на напористата и праволинейна като комсомолска секретарка Калас, но и националните правителства на 27-те страни-членки.

Тази перспектива обаче не се хареса на Италия и правителството на Джорджа Мелони се включи във вътрешния брюкселски конфликт, заставайки определено на страната на Калас и срещу Фон дер Лайeн. Завчера Рим разпространи в белгийската столица “неофициален документ”, - т. нар. non-paper, с който на практика защити прерогативите на Калас и подчерта ролята при формирането на външната политика на ЕС наЕвропейския съюз, а оттам и на националните правителства.

Според правителството на Мелони, ЕСВД трябва да бъде подсилена като “координационен център”, а Съветът следва по-ефективно да изпълнява своята основна роля, предвидена в учредителните договори - да задава стратегическата насока на службата. В италианския документ се посочва още, че това може да бъде постигнато без промени във въпросните съзидателни договори, макар да се признава необходимостта от реформиране на процеса на вземане на решения в ЕС.

Както подчерта римският всекидневник “Република”, правителството на Джорджа Мелони се е намесило в скубането на коси между Фон дер Лайен и Калас, “за да предотврати съсредоточаването на прекомерна власт в ръцете на председателството на Комисията, защитавайки ролята на националните правителства и междуправителствения характер на Съюза.”

Ако се вярва на медиите из Апенините, позицията на Рим е била подкрепена от северноевропейските страни, балтийските републики и някои източноевропейски членки на ЕС. Тоест става дума за разгарящ се неприятен спор, който би трябвало да бъде решен на следващата важна сбирка на Европейския съвет през декември, тъй като задълбочаването му може да доведе и до разединение в общоконтиненталното строителство.