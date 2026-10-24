Изкараха 70 000 униформени срещу протестиращите във Франция

Франция отново е изправена пред масови протести, а властите мобилизираха 70 000 полицаи и жандармеристи, за да предотвратят повторение на безредиците от миналия уикенд. До ранния следобед в събота, 24 октомври, са арестувани 135 души, съобщи вътрешният министър Лоран Нунес, цитиран от Ройтерс.

Демонстрации има в Париж и редица други френски градове. Недоволството е свързано с високите разходи за живот, проблемите в образованието и състоянието на обществените услуги. След сблъсъците, палежите и грабежите на 17 октомври правителството изпрати с 10 000 повече служители на реда в сравнение с предходната събота.

Част от арестите са извършени след превантивни проверки, при които полицаите открили пиротехнически изделия, метални сачми и предмети, които могат да бъдат използвани като оръжия.

Вътрешният министър предупреди, че има призиви за нови безредици, и настоя полицията да реагира бързо при опити за насилие.

Основното шествие в Париж започна спокойно, но в Лион се стигна до напрежение и полицията използва сълзотворен газ. Във френската столица търговци укрепиха витрините на магазините си с предпазни плоскости, опасявайки се от нови посегателства.

Превантивно затвориха Лувърът, музеят „Орсе“ и Парижката опера. Повече от 20 метростанции също не обслужват пътници, което сериозно затруднява придвижването в града.

Напрежение предизвика и решението на полицията да промени маршрута на основното шествие, като го измести от центъра към югоизточната част на Париж. Властите обясниха мярката с необходимостта да защитят търговските райони, пострадали при предишните безредици. Леви политически лидери обаче обвиниха управляващите, че възпрепятстват протестиращите.

Военни патрули се появиха и по булевард „Шанз-Елизе“. Част от демонстрантите определиха засилените мерки като прекомерни, докато правителството настоява, че целта е да бъдат предотвратени нови разрушения и нападения.

Протест се проведе и в Орлеан, където граждани излязоха срещу крайнодясната партия „Национален сбор“ на Марин льо Пен, която организира свой конгрес в града. Шествието премина спокойно, пише "Флагман".