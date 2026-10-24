Сблъсъкът в Сърбия: Ратко Младич vs. срутения навес в нови Сад

В неделя Сърбия избира между прогресивната партия на Александър Вучич и представителите на новата вълна на протестиращите студенти. Вотът в нашата западна съседка е ключов. Предварителните социологически проучвания дават съвсем лек превес на опозиционните партии след продължили близо две години протести. Идва ли краят на ерата на Вучич в Сърбия?

Александър Вучич доминира сръбската политика в последните години - от 2014 г., когато той се появява като премиер на политическата сцена, подаде оставка през септември като президент, за да се кандидатира за министър-председател начело на неговата партия.

Срещу него се изправя студентското движение "Студентски лист", който има 250 кандидати. Листата е оглавявана от университетски професор. Няма централизирано ръководство на студентското движение. То се зароди след голямата трагедия в Нови Сад преди две години, когато се срути навесът на гарата.

Вероятно погребението на Ратко Младич, който бе посрещнат с военни почести, и срутването на навеса на гарата в Нови Сад ще бъдат водещи и ще определят какъв ще е изходът от парламентарните избори в неделя.

Имаше арестувани през предишните дни по обвинение, че са подготвяли провокации в изборната нощ. Самите студенти обаче казват, че не планират подобни провокации.

Основният въпрос пред студентите, ако спечелят властта, е как точно ще управляват Сърбия и каква е тяхната програма. Те смятат да реформират висшето образование и евентуално да придвижат напред въпроса за членството на Сърбия в Европейския съюз. Досега Вучич балансираше между отношенията с Европа, пише "Лупа".