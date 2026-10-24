The Economist: Донбас, НАТО и "Северен поток" са на масата!

Нов опит за постигане на мирно споразумение между Русия и Украйна предизвиква напрежение между Вашингтон и Киев. Администрацията на американския президент Доналд Тръмп се стреми към бързо възобновяване на преговорите, но част от обсъжданите идеи пораждат сериозни опасения сред украинските представители.

Това съобщава британското издание The Economist, което описва възможните параметри на бъдещо споразумение и различията между американския и украинския подход към преговорите.

Донбас, НАТО и ЕС - какво се обсъжда?

Според изданието сред предложенията, които се разглеждат, е създаването на демилитаризирана зона в Донбас. Обсъжда се и вариант Украйна да получи мащабен инвестиционен пакет и перспектива за членство в Европейския съюз в замяна на отказ от присъединяване към НАТО.

Подобна формула би засегнала едни от най-чувствителните въпроси в конфликта - териториалния контрол, военната сигурност и бъдещата международна ориентация на Украйна.

Става дума за обсъждани предложения, а не за окончателно договорени условия.

Санкциите срещу Русия може да бъдат облекчени

Икономическата част от евентуалното споразумение също заема важно място в публикацията.

Според The Economist сред възможните отстъпки за Москва са облекчаване на санкциите, нормализиране на политическите отношения със САЩ и създаване на условия за нови бизнес споразумения между руски и американски компании.

Разглеждат се и идеи за възобновяване на доставките на руски природен газ за Европа, включително въпроси, свързани с газопровода „Северен поток“.

Подобни предложения биха имали значение не само за воюващите страни, но и за европейската енергийна политика.

Украинските преговарящи се опасяват, че икономическите интереси могат да се окажат водещи за част от участниците в дипломатическия процес.

Според цитиран от The Economist украински държавен служител съществува риск американски представители да постигнат изгодни договорености с Москва, преди да бъдат уточнени приемливите за Киев условия за прекратяване на войната.

Особено чувствителен остава въпросът за гаранциите, които биха предотвратили ново руско нападение след евентуално споразумение.

"От тяхна гледна точка, защо да чакат и да губят време? Времето е пари", коментира украинският служител.

Тръмп е попаднал под руско влияние?

Изданието цитира и източник от американското правителство, според когото последните действия на Доналд Тръмп не означават непременно, че той се опитва да принуди Украйна да капитулира.

Събеседникът допуска, че американският президент е станал обект на "успешна информационна операция" от руска страна. В анализа се поставя под въпрос и подходът на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Според изданието те разглеждат мотивите на Владимир Путин предимно като икономически и териториални, като подценяват идеологическите и националистическите измерения на политиката му.

Starlink и санкциите - нови поводи за напрежение

The Economist разглежда и последиците от американски решения, които според публикацията са засегнали Украйна. Сред тях е посочено ограничаване на работата на Starlink за украинската страна.

Изданието отбелязва, че подобен ход може да е бил замислен като дипломатически сигнал, но според неговата оценка е имал отражение и върху ситуацията на бойното поле.

В публикацията се споменават също договорености между САЩ и Русия, свързани с дизелово гориво, както и отлагане на нови американски санкции срещу Москва. Тези действия са представени като част от по-широката промяна в отношенията между Вашингтон, Киев и Москва.

Зеленски и рискът от нов сблъсък с Тръмп

Според британското издание критичните изявления на украинския президент Володимир Зеленски към решенията на Вашингтон може да са свързани и с очакванията му за промяна в политическия баланс в САЩ след междинните избори.

Според него евентуални разследвания срещу Тръмп от страна на демократите биха могли да доведат до още по-остра реакция на американския президент, вместо до по-благоприятна политика спрямо Украйна.

Москва продължава ударите по украинската енергетика

На фона на дипломатическите усилия Русия продължава атаките срещу украинската инфраструктура. Особено уязвими остават енергийните обекти в навечерието на зимния сезон.

The Economist отбелязва, че засега Москва не показва убедителни признаци за готовност да направи необходимите компромиси за трайно мирно споразумение.

Според анализа Русия може да се стреми към забавяне на преговорите, докато се опитва да договори по-благоприятни условия, включително отмяна на санкции.

"Блиц"