Енергийният министър: България вече е ключов фактор за сигурността в региона
Министър Ива Петрова представи напредъка по газовите и електроенергийните връзки и развитието на възобновяемата енергия по време на форума на The Econ...
Следете всички новини, анализи и коментари за The Economist. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Министър Ива Петрова представи напредъка по газовите и електроенергийните връзки и развитието на възобновяемата енергия по време на форума на The Econ...
Излезе прословутата корица на The Economist
В България нестабилността се задълбочава след парламентарните избори, пише авторитетното британско издание The Economist. "След 18 месеца на политичес...
Лондон. Авторитетното издание The Economist публикува днес своеобразно писмо, адресирано към българите и румънците, но всъщност насочено към британцит...
София. "България: Кошмар за всички" е озаглавен материал на авторитетното издание The Economist за ситуацията със сирийските бежанци у нас. В статията...