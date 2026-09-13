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Енергийният министър: България вече е ключов фактор за сигурността в региона
Снимка: Пресцентър Министерство на енергетиката

Енергийният министър: България вече е ключов фактор за сигурността в региона

Министър Ива Петрова представи напредъка по газовите и електроенергийните връзки и развитието на възобновяемата енергия по време на форума на The Econ...

09 юли | 17:10
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