Академик Николай Витанов: Не планираме сливане на университети
През последните 10 години броят на чуждестранните студенти у нас се е увеличил два пъти
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През последните 10 години броят на чуждестранните студенти у нас се е увеличил два пъти
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