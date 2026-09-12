Арнен Венгер каза кой взима титлата в Англия
Бившият треньор на Арсенал даде рамо на отбора
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Бившият треньор на Арсенал даде рамо на отбора
Легендарният специалист може да стане спортен директор
Истината е в социалните мрежи, обяви Арсен
Треньорът на Лудогорец Георги Дерменджиев реалистично отчете мача срещу по-силния съперник и акцентира върху приятните моменти. "Добре е, че изиграх...
Арсен Венгер обмисля раздяла с "Арсенал", твърди "Дейли Телеграф". Мениджърът получи стопроцентова подкрепа от клубното ръководство след злощастното о...
Професора си го изкара на съдията след 2:2 с "Тотнъм" Арсен Венгер може да бъде изгонен тази седмица, след почти 20 години начело на "Арсенал", твърд...
Венгер обвини съдиите за разгрома като гост на "Саутхемптън" с 0:4, който попречи на "Арсенал" да оглави класирането. Професора се нахвърли върху Джон...
Мениджърът на "Арсенал" Арсен Венгер заяви, че Санти Касорла може да остане извън терените до март догодина. Все още обаче се чакат резултатите от доп...
Мениджърът на "Арсенал" Арсен Венгер ще напусне поста си през лятото на 2017 година, твърди британският вестник Daiy Mirror. 65-годишният френски сп...
Арсен Венгер се оказа по-лесно да се раздели със съпругата си, отколкото с мениджърския пост в "Арсенал". Французинът още през юни е заживял отделно о...
Мениджърът на "Арсенал" Арсен Венгер иска промяна в правилото за гол на чужд терен. Неговият отбор отпадна от "Монако" на осминафиналите от Шампионска...
Треньорът на „Арсенал" Арсен Венгер призна, че представянето в първия мач от осминафиналната фаза на Шампионската лига им е коствало продължаването на...
Мениджърът на "Арсенал" Арсен Венгер остана изключително доволен след успеха с 2:1 над "Манчестър Юнайтед" в турнира за ФА Къп. "Артилеристите" отстра...
Лондон. Арсенал няма да се пробва за вратаря на Челси Петър Чех. Това заяви мениджърът на "артилеристите" Арсен Венгер. Стражът на "сините" призна, ч...
Лондон. Мениджърът на Арсенал Арсен Венгер удари рамо на Месут Йозил. Звездата не показва най-доброто от себе си в последно време и бе нападнат от час...
Лондон. Арсенал победи с 1:0 Уест Бромич в мач от 37-я кръг на английската Висша лига. Момчетата на Арсен Венгер вече си осигуриха участие в квалифик...
Лондон. Мениджърът на Арсенал Арсен Венгер призна, че съжалява заради уволнението на Дейвид Мойс от Манчестър Юнайтед. Френският спец заяви, че негови...
Лондон. Жозе Моуриньо за пореден път се заяде с колегата си от "Арсенал" Арсен Венгер. Мениджърът ще отбележи своя мач номер 1000 начело на топчиите...
Лондон. Легендарният мениджър на Манчестър Юнайтед сър Алекс Фъргюсън поздрави Арсен Венгер преди френският спец да изведе Арсенал в своя мач номер 10...
Лондон. Мениджърът на Арсенал Арсен Венгер заяви, че съдията е "убил мача" с червения картон на Войчей Шчесни по време на първия осминафинал в Шампион...