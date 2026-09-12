Всичко за Арсен Венгер

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Последни новини Спорт
"Арсенал" гони Арсен Венгер

"Арсенал" гони Арсен Венгер

Професора си го изкара на съдията след 2:2 с "Тотнъм" Арсен Венгер може да бъде изгонен тази седмица, след почти 20 години начело на "Арсенал", твърд...

06 март | 20:45
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Венгер обвини съдиите

Венгер обвини съдиите

Венгер обвини съдиите за разгрома като гост на "Саутхемптън" с 0:4, който попречи на "Арсенал" да оглави класирането. Професора се нахвърли върху Джон...

27 декември | 18:40
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Венгер защити Месут Йозил

Венгер защити Месут Йозил

Лондон. Мениджърът на Арсенал Арсен Венгер удари рамо на Месут Йозил. Звездата не показва най-доброто от себе си в последно време и бе нападнат от час...

19 септември | 13:02
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Венгер: Съдията уби мача

Венгер: Съдията уби мача

Лондон. Мениджърът на Арсенал Арсен Венгер заяви, че съдията е "убил мача" с червения картон на Войчей Шчесни по време на първия осминафинал в Шампион...

20 февруари | 11:32
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