Арнен Венгер каза кой взима титлата в Англия

Арсен Венгер изрази увереност, че Арсенал ще спечели титлата във Висшата лига въпреки загубата от Манчестър Сити.

Легендарният бивш мениджър на „артилеристите“ остава оптимист за изхода на надпреварата.

„Вярвам, че Арсенал ще спечели лигата. Наистина вярвам. За мен това е логично“, заяви Венгер.

Той похвали и офанзивната игра на отбора.

„Харесва ми начинът, по който атакуват – Езе, Йодегор, Хаверц и Мадуеке“, добави французинът.

Според него Манчестър Сити няма да бъде безгрешен до края на сезона.

„Сити няма да направи перфектна серия до края“, каза Венгер.

Думите му идват в ключов момент от битката за титлата, която остава изключително оспорвана.

