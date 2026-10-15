Ново напрежение. Румъния отново вдигна изтребители

Министерството на националната отбрана на Румъния отново засече въздушна цел в района на Змийския остров в Черно море, съобщават от ведомството. Два изтребителя F-16 на румънските военновъздушни сили, охраняващи въздушното пространство, излетяха от Въздушна база 86 Борча за наблюдение на ситуацията, предаде БТА.

Жителите на източната част на окръг Тулча са получили предупредително съобщение чрез системата Ро-Алърт в 08:36 ч. местно (и българско) време. След като не са регистрирани навлизания в националното въздушно пространство, въздушната тревога е била отменена два часа по-късно.

През изминалата нощ група дронове бе засечена от радарните системи на румънското военно министерство в същия район. Един от дроновете е навлязъл във въздушно пространство на северната ни съседка за около минута, преди да изчезне от радарите. Това се е случило в 01:34 ч. местно време, югоизточно от град Сулина, над териториалните води на Румъния.

Два изтребителя F-18 на испанските Въздушно-космически сили, които понастоящем служат в рамките на мисията „Засилено патрулиране на въздушното пространство“, са излетели от авиобаза „Михаил Когълничану" за наблюдение на ситуацията. Впоследствие, след откриването на други въздушни цели на около 77 км източно от Змийския остров, два изтребителя F-16 от румънските ВВС са били вдигнати във въздуха.

Жителите на северните и източните части на окръг Тулча са получили предупредително съобщение чрез системата Ro-Alert в 04:57 ч. Не са се появили съобщения за други нахлувания в националното въздушно пространство и въздушната тревога била отменена в 05:46.

В сряда следобед радарната система за наблюдение на Министерството на националната отбрана на Румъния засече въздушна цел в същия район.