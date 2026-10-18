Първа версия за свалените от Румъния дронове над Черно море

В събота румънски изтребители F-16 свалиха два безпилотни апарата над териториалните води на страната в Черно море. По първоначални данни става дума за ново поколение бойни дронове, произведени в Русия.

Министърът на отбраната Раду Мируца посочи, че това е първият случай, в който Румъния неутрализира подобни машини.

„Тези от снощи летяха с 450 км/ч - скорост, близка до тази на някои бойни самолети. Това ни кара да смятаме, че са руски дронове „Геран-4“ с турбовитлов двигател“, обясни Мируца.

Напрежение и атаки срещу корабоплаването в Черно море

Инцидентът се случи само дни след нападения с руски дронове срещу два танкера за химикали, закотвени близо до канала Сулина - ключова артерия за украинския износ, свързваща Дунав с Черно море. Към момента продължава издирването на 7 изчезнали членове на екипажите им.

През последните две седмици са регистрирани следните опасни събития в региона:

Засегнати плавателни съдове: Най-малко 5 други товарни кораба са поразени край бреговете на Румъния и България.

Жертви и изчезнали: Общият им брой вече достига 23 души.

Локация: Повечето атаки са извършени извън териториалните води на страните от НАТО, но инцидентите засилват сериозно рисковете за международния морски транспорт.

Румъния споделя 614-километрова граница с Украйна (голяма част по река Дунав) и от началото на инвазията през февруари 2022 г. неведнъжно е съобщавала за нарушения на въздушното си пространство, поради което по-рано тази година започна да сваля навлизащите дронове.

Реакцията на НАТО и извънредни мерки

Зачестилите заплахи по източния фланг активизираха Северноатлантическия алианс. Говорител на НАТО заяви пред Ройтерс, че съюзът е в денонощна готовност да защити територията и населението на страните си членки. Външният министър Оана Цою съобщи, че във вторник (20 октомври) Северноатлантическият съвет ще проведе извънредно заседание, посветено на отбраната, възпирането и рисковете за въздушната и морската сигурност в Черно море.

Серия от инциденти и в Молдова

Ситуацията остава напрегната и в съседна Молдова, където нов дрон се разби в северната част на страната близо до украинската граница (без пострадали и щети).

Това е поредно нарушение, след като само в четвъртък и петък на молдовска територия паднаха 5 руски дрона в рамките на малко над 17 часа. Външното министерство на Молдова вече излезе с официална позиция, с която остро осъди действията на Москва.

Ключови изводи

Нарастващата честота на атаките в близост до границите на НАТО, както и използването на значително по-бързи безпилотни апарати, поставят нови предизвикателства пред противовъздушната отбрана и сигурността в целия Черноморски регион.