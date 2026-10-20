Свят

Прокълнатата фамилия. Отиде си красавица от рода Кенеди

През последните години от живота си Кайл страдаше от дългосрочна парализа

Прокълнатата фамилия. Отиде си красавица от рода Кенеди
20 окт 26 | 18:09
1407
Мира Иванова

Дъщерята на Майкъл Кенеди, Кайл Кенеди, почина. Тя беше на 42 години, съобщава PEOPLE.

Кайл, една от 34-те внуци на Робърт Ф. „Боби“ Кенеди и Етъл Кенеди, почина на 21 септември в дома си в Уестууд, Масачузетс, според нейния некролог.

Преподавателката е родена на 6 юли 1984 г. във Вашингтон, окръг Колумбия, в семейството на Майкъл (който почина през 1997 г.) и Виктория Дениз Гифорд. Виктория е дъщеря на Франк Гифорд и Максин Авис Юърт и доведена дъщеря на Кати Лий Гифорд.

Както се отбелязва в некролога ѝ, Кайл бе посветена на ранното детско образование и работеше върху образователна реформа за деца в неравностойно положение и хора с увреждания. Кариерата ѝ започва в Ню Йорк като учител в програмата Teach For America, след като завършва колеж.

Кайл придобива степен по история в Университета Джорджтаун, след това магистърска степен по ранно образование от Университета Пейс и магистърска степен по образователна политика и управление от Висшето училище по образование към Харвардския университет.

През август 2012 г. тя се омъжва за Лиъм Кър във Fairmont Copley Plaza в Бостън. През следващите години Кайл и Кър посрещат три деца заедно. Двойката първо посреща близнаци, Конър и Джоузи, но дъщеря им трагично умира дни след раждането си. Две години по-късно Кайл и Кър посрещат втори син, Деклан.

През последните години от живота си Кайл страдаше от дългосрочна парализа, след като претърпя тежко увреждане на гръбначния мозък през 2020 г., и впоследствие стана защитник на хората, живеещи с увреждания. Нейният активизъм включваше даване на показания на изслушване относно дискриминацията в здравеопазването за хора с увреждания в Капитолия на Щата Масачузетс.

Кайл Кенеди оставя след себе си двама синове - Конър (на 12 г.) и Деклан (на 10 г.), майка си, брата си Майкъл, сестра си Рори, както и племенниците си Макки, Куин, Джак и Калеб.

Тагове:
Автор Мира Иванова

Още по тема свят
Още от Свят
Коментирай